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الأحد، 08-05-2022 07:08 ص

السعودية تضع شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

الحج


الوكيل الإخباري - وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية شرطا أساسيا لأداء فريضة الحج هذا العام.

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واشترطت الوزارة استكمال التحصين بأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والمعتمدة من طرف وزارة الصحة.


وقالت الوزارة، إنه سيتم الإعلان قريبا عن الفرص التطوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك عن طريق المنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع الجمعيات المرخصة.


وجاء ذلك، خلال ردها على بعض الاستفسارات حول الاشتراطات الصحية الخاصة بموسم الحج هذا العام، وكذلك كيفية التقديم على الفرص التطوعية، عبر صفحتها على "تويتر".


على صعيد آخر، أكدت ‏وزارة الحج والعمرة على أن إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة لحج هذا العام ستعلن قريبا، عبر موقع الوزارة الرسمي.


وقالت إنها تأمل من عموم الراغبين في الحج من داخل المملكة السعودية، عدم التعامل مع أي مواقع مشبوهة تروج للحج، أو لخدمات التسجيل فيه.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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