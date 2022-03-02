الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع

تنفيذ تمرين عسكري أردني فرنسي مشترك

حل لجنة فرع نقابة الصحفيين في الشمال

محاضرة بذكرى الإسراء والمعراج في البلقاء التطبيقية

آل البيت تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

الأربعاء، 02-03-2022 08:30 م

السعودية تُعلن تعذر رؤية هلال شعبان والخميس المتمم لشهر رجب

FM3BkKyXEAEi6qw


الوكيل الاخباري - أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شعبان.


وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. تعذر رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء اليوم الأربعاء 1443/7/29هــ الموافق 2 من مارس ٢٠22م في مرصد تمير الفلكي ولم يرد رؤية الهلال في مراصد أخرى”.


وأضاف الحصيني “بذلك يكون يوم غد الخميس 30 رجب المتمم لشهر رجب وموافقا للتقويم”.

 

صحيفة تواصل 

 

اضافة اعلان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

بايدن لا يستبعد حظر واردات النفط الروسي

2202228234113267697361

كندا تحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

5f529ace4236041a07570857

4 مقاتلات روسية تنتهك المجال الجوي السويدي

image (7)

موسكو تتوقع مناقشة وقف إطلاق النار في محادثات الخميس

601535364236043084011241

موسكو تنفي أنباء طرد السفير الأمريكي لديها

w

الجمعية العامة تصوّت لصالح قرار يدين العدوان على أوكرانيا

أخبار متعلقة
20220205_1644073326-39

عمي علي "الصحراوي".. أنامل خمسينية قادت مراحل إنقاذ الطفل ريان الأخيرة.. تعرَّف عليه

main_image61fe75b6e0d73

تزامناً مع تعاطف الملايين مع ريان.. اختطاف الطفل فواز قطيفان في سوريا يجتاح تويتر

7fc36c3f-e197-4c85-a699-f5ac2bc08096_16x9_1200x676

لبنان: ضبط لبنانية متورطة بتهريب 150 ألف حبة كبتاجون إلى إحدى الدول العربية

bf392962-328a-4539-a306-f5d9905f581d_16x9_1200x676

تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا

bvbbbbbbbbbbbdddddgggggfffffffffffggggggg

ما حقيقة الفيديو المتداول لاخراج الطفل ريان من البئر؟

اااااا

بعد اربعة ايام داخل البئر.. ماذا سيحدث لجسم الطفل ريان؟