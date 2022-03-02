السعودية تُعلن تعذر رؤية هلال شعبان والخميس المتمم لشهر رجب

الوكيل الاخباري - أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، مساء الأربعاء، تعذر رؤية هلال شهر شعبان.



وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.. تعذر رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء اليوم الأربعاء 1443/7/29هــ الموافق 2 من مارس ٢٠22م في مرصد تمير الفلكي ولم يرد رؤية الهلال في مراصد أخرى”.



وأضاف الحصيني “بذلك يكون يوم غد الخميس 30 رجب المتمم لشهر رجب وموافقا للتقويم”.

صحيفة تواصل

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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه #تعذر رؤية هلال شهر شعبان لعام 1443هـ مساء اليوم الأربعاء 1443/7/29هــ الموافق 2 من مارس ٢٠22م في مرصد تمير الفلكي ولم يرد رؤية الهلال في مراصد أخرى وبذلك يكون غدا الخميس 30 رجب المتمم لشهر رجب وموافقا للتقويم pic.twitter.com/hl2zr0hPav March 2, 2022



