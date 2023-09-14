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الخميس، 14-09-2023 06:08 م

السفارة الروسية في مصر توجه نداء للسياح بعد هجوم القرش في دهب

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الوكيل الاخباري- وجهت السفارة الروسية في مصر نداء عاجلا للسياح الروس الذين يقضون إجازاتهم في المنتجعات المصرية، حول ضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة المصرية.

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وطلبت السفارة الروسية في مصر من السياح الالتزام بالقيود المفروضة على السباحة في المناطق المحظورة من قبل السلطات المصرية، بعدما أعلنت وزارة البيئة المصرية، تعرض امرأة مصرية لإصابة جراء هجوم سمكة قرش قبالة سواحل منتجع ذهب.

وتم إغلاق أحد شواطئ ذهب بعد الحادث، وطلبت وزارة البيئة تشكيل لجنة لتقييم الوضع وتحديد أسباب الحادث.

يذكر أن الغردقة شهدت في شهر يونيو الماضي مأساة تمثلت في مهاجمة قرش لأحد الشواطئ وقتل سائح روسي وسحبه إلى أعماق البحر أمام أعين الحاضرين الذين كانوا يسبحون بالقرب منه.

 




 

 


 

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