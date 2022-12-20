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الثلاثاء، 20-12-2022 12:12 م

السفارة الروسية لدى واشنطن: استعدنا المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت

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الوكيل الاخباري- أعلنت رئيسة الدائرة القنصلية بسفارة روسيا لدى واشنطن، ناديجدا شوموفا، أن السفارة تمكنت من إعادة المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت، الذي تمكنت موسكو من الإفراج عنه من السجن الأمريكي.

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وقالت: "تسلمت السفارة صباح 19 ديسمبر الجاري المتعلقات الشخصية لفيكتور بوت. وسنرسلها إلى منزل فيكتور في المستقبل القريب".

وأضافت: "لكننا ما زلنا نتوقع استلام أموال (بوت من الجانب الأمريكي) لتحويلها لاحقا إليه. لم تتم إعادة أموال (بوت) إلينا حتى الآن".

وأفادت شوموفا، سابقا، بأن الجانب الأمريكي لم يعد لبوت نحو 3700 دولار من حسابه في السجن ونحو 300 كيلوغرام من متعلقاته الشخصية. كما تم تحويل الأموال المذكورة إلى بوت من قبل أقاربه حتى يتمكن أثناء وجوده في السجن من شراء طعام إضافي وإجراء مكالمات هاتفية مع أقاربه. وطالبت السفارة السلطات الأمريكية بإعادة ممتلكات بوت.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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