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السبت، 04-03-2023 04:28 م

السفير الروسي في بكين يثمن مبادرة الصين لتسوية الأزمة الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- قال السفير الروسي لدى بكين إيغور مورغولوف، إن العديد من بنود المبادرة الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا تتفق مع نهج روسيا.

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وأضاف مورغولوف، "نرحب برغبة الصين في الإسهام في التسوية السلمية للنزاع. ندرس بعناية البنود، وكثير منها يتفق مع آرائنا". 

وتابع السفير قائلا: "إننا نشاطر مبادئ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وندعم موقف الصين بشأن عدم شرعية العقوبات الأحادية التي فرضت".

في 24 فبراير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الصينية وثيقة تحدد موقفها من التسوية السياسية للأزمة في أوكرانيا. وتشمل 12 بندا، بما في ذلك الدعوة لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح المشروعة لجميع الدول في مجال الأمن، وتسوية الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وكذلك رفض فرض عقوبات أحادية الجانب دون قرار من مجلس الأمن الدولي.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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