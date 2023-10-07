السلطات المصرية تتخذ إجراءات للوقاية من مرض خطير

الوكيل الاخباري - ثارت تساؤلات في مصر بعد إعلان هيئة الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة، عن بدء حملة قومية للتطعيم ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، لكن مسؤولة حكومية أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "الوضع آمن ولم تسجل البلاد سوى إصابة واحدة بالمرض هذا العام".

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حملة التطعيم بدأت الاثنين الماضي حيث طالبت مديريات الطب البيطري بمحافظات مصر جميع المزارعين بالاستجابة للطواقم البيطرية القائمة على تطعيم الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية.



ونوهت وزارة الزراعة إلى أن هناك بعض الجهات ذات الصلة منها مديريات الأمن والمحليات ومديريات الأوقاف والمسؤولين عن الكنائس والعمد والمشايخ ورؤساء المدن يقدمون ما يلزم من دعم للجان التحصين وتوعية المزارعين بأهمية الحملة.

سكاي نيوز