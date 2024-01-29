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الإثنين، 29-01-2024 08:29 ص

السودان.. مقتل أكثر من 50 شخصا في هجوم بمنطقة أبيي المتنازع عليها

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الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أكثر من 50 شخصا، بينهم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قتلوا في هجوم على منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول ، أن "مسلحين هاجموا منطقة أبيي مما أسفر عن مقتل 52 شخصا بينهم جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإصابة 64 آخرين".

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وبحسب الوكالة فإن "المهاجمين كانوا شبانا من إحدى القبائل من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى".


وأضافت الوكالة أن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونيسفا" أكدت "مقتل جندي غاني من قوات حفظ السلام وقالت إنها صدت الهجوم".


يذكر أن أبيي هي منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وأنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي "يونيسفا"، حيث تقوم بمراقبة التوترات على طول الحدود بين الشمال والجنوب وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وعمال الإغاثة في أبيي.


روسيا اليوم

 




 

 


 

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