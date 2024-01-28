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الأحد، 28-01-2024 08:34 ص

صحفية أمريكية تحذر من تكرار "فخ" اقتحام الكابيتول

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الوكيل الإخباري - حذرت الصحفية الأمريكية تومي لاهرين من نصب السلطات "فخ" للأمريكيين على شاكلة استجرار الناس لمحاصرة الكابيتول في 2021، وشددت على زملائها الصحفيين عدم الانجرار أيضا إلى هذه المكيدة.

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وكتبت لاهرين في حسابها على موقع "إكس": "لا ينبغي للمواطنين الأمريكيين أن يحسموا الأمر مع المهاجرين في تكساس بأنفسهم، كي لا يقعوا في فخ السلطات".

وأضافت: "أتفق على أن الوضع على الحدود أصبح خارجا عن السيطرة، ولكن من المهم أن تتعامل تكساس والحرس الوطني مع هذه القضية. ويجب على الأمريكيين القلقين من هذه القضية ألا يحاولوا الوصول إلى الحدود. إنه مجرد فخ".

وبحسب رأيها فإن السلطات الأمريكية "سترتب حادثة الـ6 من يناير (محاصرة واقتحام مبنى الكابيتول)".


وشددت على أنه في حال هم الناس في القدوم إلى الحدود، "أدعو زملائي إلى عدم القيام بذلك".


يشار إلى أنه في 6 يناير 2021، هاجم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وتسبب ذلك في عرقلة عمل الكونغرس لعدة ساعات.

 

RT

 




 

 


 

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