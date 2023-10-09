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الإثنين، 09-10-2023 07:19 م

السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد 7 أعوام من القطيعة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها أن "الخرطوم وطهران اتفقتا على عودة العلاقات بينهما بعد اتصالات رفيعة المستوى في حكومة البلدين خلال الأشهر الماضية لتحقيق مصلحة البلدين".

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وأشارت لاتفاق الطرفين على تطوير العلاقات بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. كما أكد البيان أن "الحكومتين اتفقتا على اتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارتي البلدين".

وقطع السودان العلاقات الدبلوماسية مع إيران في عام 2016، بعد اقتحام السفارة السعودية بطهران.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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