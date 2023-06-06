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الثلاثاء، 06-06-2023 03:31 م

السيسي يزور 3 دول إفريقية

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الوكيل الإخباري- يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل زيارة كل من أنغولا، وزامبيا، وموزمبيق.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن جولة الرئيس المصري في منطقة الجنوب الإفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي خلال الجولة سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية، بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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