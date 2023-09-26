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الثلاثاء، 26-09-2023 05:49 م

السيسي يعلق على تدريب المدرسين بالجيش المصري

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الوكيل الاخباري- علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ما أثير مؤخرا حول تدريب المدرسين المصريين داخل أكاديمية تابعة للجيش المصري.

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وقال الرئيس السيسي، في فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، الثلاثاء: "خلال الفترة الماضية كان هناك نقاش حول سبب تدريب بعض المعلمين في الأكاديمية العسكرية وأنا هكلمكم بمنتهى الصراحة، أنتم بتقولوا إن حصل تطور كبير جدا في مجتمعنا جزء منه إيجابي وجزء سلبي".

وتابع: "النهاردة المعلم اللي أنا عايزه هناك في المدرسة مهاراته وانتمئاته واستعداده عاملين إزاي؟.. واحنا مبنشككش في انتماءات حد أو مهارات حد لكننا هنسلم أبنائنا للمعلم ده واحنا بننتقي".

واستطرد: "طب أنا عندي فرصة لبذل جهد معاه شوية ويمكن يبقى في إنفاق أكثر عليه عشان أعدة وأجهزه وأساعد في تأهيله عشان يقوم بدور أنا محتاجه".

واستكمل: "لذا يتم وضع المعلم في برنامج عام لكن لم يتم التدخل في الجزء الفني من عمل المعلم أو تخصصه"، مضيفا: "أنا بحط إطار عام لابني وبنتي اللي أنا هسلمهم أبناء مصر بعد كدا ولو أطول أعمل ده في كل مؤسسات الدولة هعمله".

 




 

 


 

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