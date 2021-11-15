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الإثنين، 15-11-2021 04:33 م

الشرطة البريطانية تصنف انفجار ليفربول على أنه عمل إرهابي

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الوكيل الإخباري-أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، أن الانفجار الذي وقع خارج مستشفى في مدينة ليفربول، أمس، هو عمل إرهابي.

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وقال روس جاكسون، المسؤول بشرطة مكافحة الارهاب في نورث ويست، إن الرجل الذي قتل في الانفجار كان بحوزته قنبلة يدوية الصنع أثناء استقلاله سيارة أجرة، وطلب التوجه إلى مستشفى للنساء في ليفربول.


وأضاف أن الرجل استقل السيارة وتوجه إلى المستشفى، وعندما وصلت سيارة الأجرة إلى المكان المخصص لإنزال الركاب، انفجرت، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.


وقالت الشرطة إنه جرى القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 20 عاماً، اليوم الاثنين، ليرتفع عدد الأشخاص الموقوفين على خلفية الحادث بموجب قانون الإرهاب إلى أربعة أشخاص.

 

بترا

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