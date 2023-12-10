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الأحد، 10-12-2023 09:41 ص

الشرطة العسكرية الروسية تتسلم مدرعات جديدة تتحمل صقيع الشمال وحرّ الصحراء

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الوكيل الاخباري- تسلمت الشرطة العسكرية الروسية مدرعات جديدة لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى، بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف الظروف المناخية الصعبة بما فيها الصحراوية، والمتجمدة الشمالية.

وتم تصميم هذه العربة التي تزن نحو 14 طنا باستخدام مكونات وأجهزة رباعية الدفع الثنائية المحاور "كاماز – 43502" التي أثبتت فاعليتها في سوريا وأوكرانيا حيث استخدمت لنقل الأفراد وإجلاء الجرحى.

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وتم تزويد العربة بمكيّف للهواء، ما جعل من الممكن استخدامها في درجات الحرارة من 45 درجة فوق الصفر إلى 45 تحت الصفر.

وتصل حمولة العربة لنحو 1500 كيلوغرام، وقوة محركها العامل بالديزل 260 حصانا.

كما تبلغ سرعتها القصوى على الطرق المعبدة 100 كلم/ساعة. وبإمكان قطع مسافة 1000 كلم دون التزود بالوقود، وتتسع لـ9 أفراد.

 




 

 


 

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