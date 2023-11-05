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الأحد، 05-11-2023 11:58 م

الشعب المغربي يخلد غداً ذكرى المسيرة الخضراء لبلاده

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الوكيل الإخباري - يُخلّد الشعب المغربي، يوم غد الاثنين، الذكرى الـثامنة والأربعين، للمسيرة الخضراء المظفرة.

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وقالت السفارة المغربية في عمان، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن هذه الذكرى واحدة من المناسبات الوطنية الخالدة في تاريخ المغرب الحافل بالأمجاد والبطولات، والتي تعبر عن التلاحم القوي بين العرش والشعب، وتؤرخ لصفحات مشرقة من النضال الوطني من أجل استكمال المغرب لاستقلاله وتحقيق وحدة أراضيه.


وأكد القائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في عمان عادل اوسي حمو، أنه بنفس روح المسيرة الخضراء التي مكنت من استرجاع الصحراء المغربية سنة 1975 بمشاركة 350 ألف مغربي وعدد كبير من الأشقاء والأصدقاء ووفد مهم من الأردن، تتواصل مسيرة البناء والتنمية في مختلف ربوع المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، وخاصة في الأقاليم الجنوبية التي تشهد تنمية وانتصارات سياسية ودبلوماسية تمثلت بافتتاح أكثر من 30 دولة عربية وإفريقية قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة في الصحراء المغربية.


وأضاف أننا إذ نستحضر بهذه المناسبة العلاقات الأخوية بين جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك محمد السادس، نُعبر عن اعتزازنا بالمواقف الأردنية الداعمة على الدوام لوحدة التراب للمغرب، والتي تجسدت، على الخصوص، في افتتاح الأردن لقنصلية عامة، قبل نحو عامين، في مدينة العيون، الى جانب تأكيد الأردن، خلال الاجتماع الأخير للجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على سيادة المغرب على صحرائه، ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت به المغرب في 2007.


بترا

 




 

 


 

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