إسرائيل تحث رعاياها على مغادرة الأردن ومصر فورا

الوكيل الإخباري - دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اليوم السبت، رعايا بلاده لمغادرة الأردن ومصر فورا والامتناع عن السفر إلى المغرب.

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وأعلن بيان مشترك صدر عن مجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية في إسرائيل، رفع مستوى التهديد في مصر (بما في ذلك سيناء) والأردن إلى الدرجة 4، داعيا جميع الإسرائيليين المتواجدين في البلدين إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن.



وبالنسبة للمغرب، تم رفع مستوى التهديد إلى الدرجة 3، حيث يُطلب من الإسرائيليين الامتناع عن السفر غير الضروري إلى هناك.



وحسب البيان، فإنه "بسبب استمرار الحرب، سجل تفاقم كبير في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الأيام الأخيرة في مختلف دول العالم، مع التركيز على الدول العربية في الشرق الأوسط.

وتضمن البيان أيضا توصية للإسرائيليين بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما فيها تركيا ومصر (بما في ذلك سيناء) والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، إضافة إلى تجنب السفر إلى دول مثل ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.

RT