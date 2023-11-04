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السبت، 04-11-2023 11:41 ص

من عمّان .. ميقاتي لبلينكن : اسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

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الوكيل الإخباري - عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في عمان صباح اليوم السبت، شارك فيه سفير لبنان في الاردن يوسف اميل رجي، ومساعدة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.

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وخلال الاجتماع أكد الرئيس ميقاتي"أولوية العمل للتوصل الى وقف إطلاق النار في غزة لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر هناك، وكذلك العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان وسياسة الارض المحروقة التي يتبعها الاحتلال باستخدام الاسلحة المحرّمة دوليا .


وشدد ميقاتي على"أن لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وبتطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وبالتنسيق مع اليونيفيل، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف التعديات والانتهـتـاكات اليومية على أرضه وسيادته برا وبحرا وجوا".


بدوره شدد وزير الخارجية الاميركية على" انه يبذل جهده لوقف العمليات العسكرية لغايات إنسانية على أن يترافق ذلك مع بدء البحث في معالجة ملف الأسرى".


 




 

 


 

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