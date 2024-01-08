الشيخة حسينة تفوز بأغلبية برلمانية ساحقة في بنغلادش

الوكيل الإخباري - فازت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية، بعد حملة تخللتها أعمال عنف ومقاطعة حزب المعارضة الرئيسي.



وبينما كانت لجنة الانتخابات بطيئة في إعلان نتائج انتخابات أمس الأحد، أفادت محطات التلفزيون التي لديها شبكات من الصحفيين في جميع أنحاء البلاد، بأن حزب رابطة عوامي فاز بـ 216 مقعدا من أصل 299.

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وحصل مرشحون مستقلون على 52 مقعدا، في حين حصل حزب جاتيا، ثالث أكبر حزب في البلاد، على 11 مقعدا. وما زالت نتائج بقية الدوائر الانتخابية تظهر.

وأجريت الانتخابات على 299 مقعدا من أصل 300 مقعدا في البرلمان، وفي أحد المقاعد، تم تأجيل الانتخابات كما يقتضي القانون بعد وفاة مرشح مستقل.



من المتوقع صدور الإعلان الرسمي النهائي من لجنة الانتخابات اليوم الاثنين.

وانتصار حسينة البالغة من العمر 76 عاما، الزعيمة الأطول خدمة في البلاد وواحدة من أكثر زعماء البلاد أهمية، سيأتي مع مشهد سياسي مثير للجدل للغاية.

RT