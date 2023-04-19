الصحة العالمية تدين الهجمات على المرافق الصحية في السودان

الوكيل الإخباري- دان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الهجمات على الموظفين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في السودان.

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وقالت المنظمة في بيان وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إن هذه الهجمات تسببت بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين، وأعاقت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة؛ ما يعرض مزيدا من الأرواح إلى الخطر، معربة عن قلقها البالغ إثر البلاغات والتقارير عن ضربات عسكرية ضد المرافق الصحية.



وطالبت المنظمة بوقف هذه الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحق المرضى في الحصول على الخدمات الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى المنقذة للحياة.



وأشارت إلى أن 16 مستشفى، منها 9 في الخرطوم، توقفت عن العمل بسبب الهجمات، وأخرى على وشك التوقف عن العمل بسبب إرهاق الطواقم والعاملين، ونقص الإمدادات والدم ومعدات نقل الدم والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية، وغيرها من الموارد المنقذة للحياة، ونقص المياه والكهرباء والوقود والغذاء للمرضى.