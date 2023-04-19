الأربعاء 19-04-2023
الوكيل الاخباري

هام من المواصفات بشأن عدادات التاكسي واحتساب الأجرة

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 40 قرشا للغرام

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس

العثور على طفلين تاها عن أسرهم أثناء التسوق للعيد في عمان

إنقاذ طفل سقط داخل بئر وآخر حاول إخراجه في الرمثا

إنقاذ 64 مهاجرا قبالة السواحل التركية

الدوريات الخارجية: 9 إصابات بـ 6 حوادث سير خلال 24 ساعة

الاحتلال يقتحم أريحا

انخفاض سعر الكوسا في السوق المركزي

عقوبات أميركية على شبكة لتمويل حزب الله

الأربعاء، 19-04-2023 10:58 ص

الصحة العالمية تدين الهجمات على المرافق الصحية في السودان

2028322_0


الوكيل الإخباري- دان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الهجمات على الموظفين والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف في السودان.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة في بيان وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، إن هذه الهجمات تسببت بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين، وأعاقت إمكانية الحصول على الرعاية الصحية المنقذة للحياة؛ ما يعرض مزيدا من الأرواح إلى الخطر، معربة عن قلقها البالغ إثر البلاغات والتقارير عن ضربات عسكرية ضد المرافق الصحية.


وطالبت المنظمة بوقف هذه الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحق المرضى في الحصول على الخدمات الصحية، والخدمات الأساسية الأخرى المنقذة للحياة.


وأشارت إلى أن 16 مستشفى، منها 9 في الخرطوم، توقفت عن العمل بسبب الهجمات، وأخرى على وشك التوقف عن العمل بسبب إرهاق الطواقم والعاملين، ونقص الإمدادات والدم ومعدات نقل الدم والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية، وغيرها من الموارد المنقذة للحياة، ونقص المياه والكهرباء والوقود والغذاء للمرضى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
986002cc-sej15edl2gsb2tyomfktvv

تونس: انقاذ 4 مهاجرين واستمرار البحث عن 15 مفقودا

2023419102849866F2

اليابان تجلي مواطنيها من السودان

643f9c38423604373a4ea207

الأمن الروسي يحبط مخططا لاستهداف منشأة للطاقة بشبه جزيرة القرم

643f94ed4c59b75b8d6a5ef2

الجيش السوداني يتحدث عن خطوة "كانت ستقضي على التمرد في ساعات"

643f8b4242360448f64d8180

وزير الدفاع البريطاني: روسيا لن تنهار بعصا سحرية

1571408726456

أوروبا تستقبل مزيدا من اللاجئين تضامنا مع إيطاليا

أخبار متعلقة
image (7)

ألمانيا.. إصابة عدة أشخاص بحريق في مستشفى