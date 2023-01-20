الجمعة 20-01-2023
الوكيل الاخباري

75 ألفا يؤدون الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

إجراء 650 عملية من مختلف التخصصات بمستشفى الإيمان الحكومي الجديد

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

الدفاع المدني يتعامل مع 1193 حالة اسعافية الخميس

ارتفاع قيمة احتياطي الأردن من الذهب إلى 2.8 مليار دينار العام الماضي

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

كم تبلغ ثروة الكوميدي الشهير عزيز؟

انطلاق منافسات مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد بمشاركة الأردن

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

الجمعة، 20-01-2023 01:12 م

الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

63ca643f4236046b14543335


الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلامية صومالية رسمية إن قوات الجيش صدت هجوما شنة مسلحو "حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

اضافة اعلان

 

وذكر التلفزيون الصومالي نقلا عن مصادر في الجيش، أن "حركة الشباب" تكبدت خلال هجومها على القاعدة العسكرية خسائر فادحة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مدينة جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر بعد صد الهجوم.

وتقول الأنباء الأولوية إن الحركة استخدمت سيارات مفخخة لاستهداف القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فترة.

من جهتها، قالت "حركة الشباب" إنها ألحقت أضرارا بالقوات الصومالية المتمركزة في القاعدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
news-250321-saudi.yemen

السعودية: لن نُطبع العلاقات مع اسرائيل الا بشرط - فيديو

63ca6a9442360409bf05fbda

بن زايد يعلن 2023 عام الاستدامة في الإمارات

467737

تحطم طائرة صغيرة شمال مدينة نيويورك

63ca55c84c59b7328c3ce17f

3 دول جديدة تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة وأخرى تنتظر

1070857310_0_0_2983_1677_1920x0_80_0_0_72371db7b91ef17e2415f79222572592

دونيتسك .. الإعلان عن تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى أرتيموفسك

63ca2e7b42360460aa42353a

إدارة الطيران الأمريكية تكشف تفاصيل جديدة وراء أسباب فشل نظام الإنذار

أخبار متعلقة
9202211123155390555141

هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها

800709B3-337F-4DAD-9B81-37F911776AE9

مجلة أمريكية: "أفريكوم" نفذت 15 غارة جوية بالصومال في 2022

188-154330-fjiugcdx0aqzyjh_700x400

تفجير جنوب الصومال يخلف 3 قتلى بصفوف المدنيين

566701-1856033372

الأمم المتحدة تحذر من اتجاه مئات آلاف الصوماليين نحو المجاعة