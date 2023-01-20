الصومال.. الجيش يصد هجوما لحركة الشباب على قاعدة عسكرية وسط البلاد

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلامية صومالية رسمية إن قوات الجيش صدت هجوما شنة مسلحو "حركة الشباب" على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد، وكبدتهم خسائر فادحة.

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وذكر التلفزيون الصومالي نقلا عن مصادر في الجيش، أن "حركة الشباب" تكبدت خلال هجومها على القاعدة العسكرية خسائر فادحة.



وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مدينة جلعد تحت سيطرة الجيش ووضعها مستقر بعد صد الهجوم.



وتقول الأنباء الأولوية إن الحركة استخدمت سيارات مفخخة لاستهداف القاعدة وحدثت مواجهات استمرت فترة.



من جهتها، قالت "حركة الشباب" إنها ألحقت أضرارا بالقوات الصومالية المتمركزة في القاعدة.

روسيا اليوم