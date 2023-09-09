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السبت، 09-09-2023 12:39 م

الصين: إجلاء أكثر من 80 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

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الوكيل الاخباري - أجلت السلطات الصينية الليلة الماضية، أكثر من 80 ألف شخص في إقليم جوانجدونج في جنوب الصين، إلى أماكن آمنة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.اضافة اعلان


وبحسب وكالة شينخوا الصينية، تسبب الإعصار "هايكوي" في هطول أمطار غزيرة على العديد من المدن والمقاطعات في منطقة دلتا نهر بيرل، منذ أول أمس الخميس، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق.

ورفعت لجنة التخفيف من أثر الكوارث في الإقليم، مستوى الاستجابة الطارئة للإغاثة من الكوارث إلى المستوى الثاني مساء الجمعة، وبدأت 15 مدينة إجراءات الطوارئ للتعامل مع الفيضانات.

 




 

 


 

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