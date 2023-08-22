الأربعاء 23-08-2023
الوكيل الاخباري

مياه العقبة تعيد ضخ المياه عبر خط الديسي الموصل للمدينة

لخفض الكوليسترول- 3 مشروبات تناولها يوميًا

بماذا تخبرك عينيك عن صحتك؟

التنمية: 6684 جمعية في الأردن تتبع لـ14 وزارة

الملك: نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الامن العام : وفاة شخصين بحادث غرق في اربد

على هامش زيارة الملك لعجلون...افتتاح مشروعي النُزل البيئي وألعاب المغامرة

عقوبة أهم مخالفات السير بالاردن اعتباراً من الشهر القادم - فيديو

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الثلاثاء، 22-08-2023 11:57 م

توجيه صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية

64e5133042360461347433ce


الوكيل الاخباري- وجهت وزارة التعليم السعودية جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.

اضافة اعلان

 

ووفقا لصحيفة "سعودي غازيتا"، فإن قرار إدخال دروس اللغة الصينية في المدارس السعودية جاء خلال زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة محمد بن سلمان آل سعود إلى الصين.

وقالت الصحيفة إن الرياض وبكين اتفقتا خلال زيارة ولي العهد على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية لجميع المراحل في المدارس والجامعات بالمملكة.

وبناء على توجيهات وزارة التعليم السعودية، يجب تخصيص الفترة الرابعة من كل أحد واثنين لدراسة اللغة الصينية في المدارس. وبحسب الصحيفة، تستعد إدارات التعليم في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ برنامج اللغة الصينية لطلاب المرحلة الثانوية في الصف الثاني ضمن الفصول المتخصصة، وسيكون لكل قسم مدارس مخصصة لتدريس اللغة الصينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64e519b04c59b7204e4f0138

عاصفة شديدة تؤثر على السعودية- فيديو

64e520d64236045fc43f3d59

الخارجية الأمريكية تعلق على إطلاق سراح الناشط المصري أحمد دومة

64e4fbdc42360459d1119f19

السعودية.. الأمطار تزين الحرم المكي وتثير تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل

64e4f0a54c59b72d5b682c3b

طهران: لقاء رئيسي والملك سلمان على جدول الأعمال

64e4e46c4236045ce0302162

البيت الأبيض: بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي في مجموعة العشرين

64e4e3244c59b72d5b682c2f

الرئيس البرازيلي يؤيد إنشاء عملة موحدة لمجموعة "بريكس"

أخبار متعلقة
64d38a854236043f9f3250b9

الصين تسهل إجراءات التأشيرة للروس

64d3264f4c59b70c62208b5a

الصين تطلق قمرا صناعيا للتحذير من الكوارث

main_image5cc2a166e0369

الهند تمنع صانعي «درون» من استخدام مكونات صينية

64d1e73e4c59b71bb42c8d22

الفلبين ترفض مغادرة الجزر المتنازع عليها مع بكين

64d145a5423604312c364780

بكين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام قضية بحر الصين الجنوبي

64d143cf42360431ad6d3b22

الولايات المتحدة تتوقع زيارة وزير الخارجية الصيني