توجيه صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية

الوكيل الاخباري- وجهت وزارة التعليم السعودية جميع المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في المملكة بتنفيذ برنامج تدريس اللغة الصينية بمعدل حصتين أسبوعيا.

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ووفقا لصحيفة "سعودي غازيتا"، فإن قرار إدخال دروس اللغة الصينية في المدارس السعودية جاء خلال زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة محمد بن سلمان آل سعود إلى الصين.



وقالت الصحيفة إن الرياض وبكين اتفقتا خلال زيارة ولي العهد على وضع خطة لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية لجميع المراحل في المدارس والجامعات بالمملكة.



وبناء على توجيهات وزارة التعليم السعودية، يجب تخصيص الفترة الرابعة من كل أحد واثنين لدراسة اللغة الصينية في المدارس. وبحسب الصحيفة، تستعد إدارات التعليم في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ برنامج اللغة الصينية لطلاب المرحلة الثانوية في الصف الثاني ضمن الفصول المتخصصة، وسيكون لكل قسم مدارس مخصصة لتدريس اللغة الصينية.