الصين.. إعدام كوري جنوبي أدين في قضية مخدرات

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول إن السلطات القضائية في الصين نفذت أمس الجمعة، حكم الإعدام بحق كوري جنوبي، بعد إدانته بجريمة مخدرات.

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وعبر المسؤول عن "أسفه" إزاء الإعدام الذي تم في مدينة فوانغتشو، بمقاطعة كوانغ دونع، على الرغم من دعوات سيئول المتكررة لتخفيف الحكم.



وقال المسؤول إن الصين أبلغت كوريا الجنوبية بالإعدام مقدما عبر القنوات الدبلوماسية.



وتم القبض على المدان في الصين في عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، حيث حكمت عليه محكمة إقليمية بالإعدام في عام 2019، وتم تثبيت الحكم في المحكمة العليا في نوفمبر 2020، وفقا للمسؤول.



وكان المدان يحوز، عند القبض عليه، 5 كيلوغرامات من الميتامفيتامين، حيث يمكن أن يواجه المتلبسون بتهريب أو بيع أو نقل أو إنتاج أكثر من كيلوغرام واحد من الأفيون، أو أكثر من 50 غراما من الميتامفيتامين أو الهيرويين، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، أو السجن لمدة 15 عاما على الأقل.



وقال المسؤول إن حكومة كوريا الجنوبية طلبت من بكين إعادة النظر في الحكم، أو تأخير التنفيذ عدة مرات، لكن دون جدوى.

RT