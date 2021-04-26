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الإثنين، 26-04-2021 08:48 ص

الصين تخفف من أعباء الواجبات المنزلية على تلاميذها

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الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة التربية والتعليم الصينية تعليمات قضت بتخفيف الواجبات المنزلية على تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية.

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وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية في الصين لم يعودوا مثقلين بعد المدرسة، بالواجبات المنزلية من المعلمين أو مؤسسات التدريب بعد المدرسة.

ونقلت الوكالة عن منشور صادر عن وزارة التربية والتعليم الصينية تشديده على أن المدارس الابتدائية يجب عليها "التأكد من أن الطلاب في الصفين الأول والثاني ليست لديهم واجبات منزلية مكتوبة، وأن الطلاب في الصفوف العليا يحصلون على واجبات يمكنهم إكمالها في غضون ساعة واحدة".

وأوضح المنشور أن "طلاب المدارس الإعدادية سيقضون ساعة ونصف كحد أقصى في أداء واجباتهم المدرسية المكتوبة كل يوم"، داعيا إلى ما وصف بأنه "قدر مناسب من الواجبات المنزلية حتى في عطلات نهاية الأسبوع والعطلتين الصيفية والشتوية".

ولفتت الوزارة الصينية في منشورها إلى أنه يحظر "على مؤسسات التدريب بعد المدارس إعطاء أي واجبات منزلية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية".

وإلى جانب تخفيف عبء الواجبات المنزلية، طُلب من المدارس "تعديل شكل ومحتوى الواجبات المنزلية وفقا لسمات مراحل وموضوعات التعليم المختلفة، وكذلك احتياجات الطلاب وقدراتهم".

كما دعا المنشور أيضا إلى "تخصيص واجبات منزلية متنوعة تشمل العلوم والتمارين البدنية والفن والعمل الاجتماعي وكذلك الواجبات المنزلية الفردية ومتعددة التخصصات العلمية".

وحظر وفقا لهذه التعليمات كذلك "إعطاء واجبات منزلية للوالدين، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو ترك تصحيحات الواجب المنزلي للوالدين".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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