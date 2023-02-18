الصين تعول على ألمانيا للعب دور بناء في تسوية الأزمة الأوكرانية

الوكيل الاخباري- قال وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في اجتماع مع المستشار الألماني، إن الصين تأمل أن تلعب ألمانيا دورا بناء بالمساعدة على نزع فتيل الوضع أوكرانيا.



وأضاف وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: "الصين وألمانيا دولتان مستقلتان تتحملان مسؤولية مشتركة للحفاظ على السلام العالمي والتغلب على التحديات العالمية".



وتابع وانغ يي قائلا: "الصين دافعت دائما عن السلام، ودعت إلى المصالحة، وعززت مفاوضات السلام، فضلا عن وقف مبكر لإطلاق النار والأعمال العدائية. ونأمل أن تلعب ألمانيا دورا بناء في المساعدة على نزع فتيل الوضع".



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب الاجتماع "تبادل الطرفان بشكل عميق وجهات النظر حول القضية الأوكرانية".



ويجري وانغ يي جولة أوروبية في الفترة من 14 إلى 22 فبراير، ويقوم خلالها بزيارات رسمية إلى فرنسا وإيطاليا وهنغاريا وروسيا، كما يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن.

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روسيا اليوم