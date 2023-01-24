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الثلاثاء، 24-01-2023 09:13 ص

أكثر الدول عرضة للهجمات السيبرانية

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الوكيل الاخباري- احتلت روسيا عام 2022 المكانة الرابعة في قائمة البلدان التي تتعرض لهجمات سيبرانية تستهدف شركات خاصة ومؤسسات حكومية.

أفادت بذلك  صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلا عن معلومات واردة من شركة StormWall.

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وقالت الصحيفة الروسية إن الهجمات السيبرانية التي استهدفت روسيا شغلت نسبة 8.4 من إجمالي الهجمات ضد بلدان العالم كله. وسجّل الخبراء لأول مرة تلك المعدلات العالية بشأن روسيا، وأشاروا إلى أن الصين والهند تعرضتا لعدد أكبر من الهجمات، لكنهما تعتبران تقليديا من أكثر الدول تعرضا للهجمات سيبرانية.

ووفقا للبيانات التي أوردتها شركة "مختبر كاسبرسكي" فإن عدد الهجمات ارتفع العام الماضي بنسبة 60-70%،  مقارنة بعام 2021.

ويعود الجزء الأكبر ( 28%) من الهجمات إلى القطاع المالي، ثم يأتي قطاع الاتصالات (18%) وبعده قطاع الدولة (14%) وبعده قطاع البيع بالتجزئة (12%).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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