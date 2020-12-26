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السبت، 26-12-2020 04:05 م

في بعض "الحالات الخاصة"

الصين.. خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما

صح
العلم الصيني


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة صينية أن بكين أقرت اليوم السبت، تعديلا على القانون الجنائي للبلاد يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما في بعض "الحالات الخاصة".

وينص التعديل على ضرورة تحميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة"، مثل "القتل"، أو "التسبب في إصابة تفضي إلى الموت"، أو "إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية".

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وقبل هذا التعديل كان سن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة في الصين هو 16 عاما فما فوق، وأما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، فيواجهون المسؤولية الجنائية إذا ارتكبوا جرائم عنيفة وخطيرة، بما في ذلك "القتل العمد"، و"الإصابة المتعمدة"، و"السرقة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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