الصين: عقد منتدى دولي لسلاسل الإمداد

الوكيل الاخباري- أعلنت الصين نقلا عن مسؤول كبير ، أن المنتدى الدولي لسلاسل الإمداد والإنتاج المرنة والمستقرة سيعقد في مدينة هانجوا مركز مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين في الفترة من 18 إلى 20 أيلول الجاري .

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وقال، نائب وزير وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات شين قوه بين، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المنتدى الذي تم اقتراحه في القمة الـ16 لقادة مجموعة العشرين في عام 2021، يهدف إلى تحسين مرونة واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية من خلال تعزيز تبادل الخبرات وبناء توافقات واسعة النطاق.



وسيخدم الحدث كمنصة حيث يمكن للمختصين العالميين في الصناعة تعزيز التبادلات والتعاون وإرساء أساس متين لبناء سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية المرنة .

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