العاصفة تلغي خطاب ترامب في ويلمنغتون

الوكيل الإخباري - أدى اقتراب عاصفة بحرية إلى الإلغاء المفاجئ لخطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام أنصاره في ويلمنغتون بولاية كارولينا الجنوبية.

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وكان من المقرر ظهور ترامب في حملته الرئاسية مساء أمس السبت، لكن تم إلغاء الفعالية الانتخابية المذكورة في النهاية في اللحظة الأخيرة، بسبب التهديد بعاصفة.



ووعد ترامب أنصاره في منشور على موقع Truth Social: "العودة قريبا، كارولينا الجنوبية!".



وبحلول الوقت الذي تم فيه إلغاء الخطاب، كان المئات من أنصاره قد تجمعوا في المنطقة المفتوحة حيث كان من المفترض أن يتحدث ترامب.



ولم يتم تحديد أي موعد للقاء الجديد بين ترامب وأنصاره في ويلمنغتون.

RT