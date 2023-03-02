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الخميس، 02-03-2023 11:32 ص

العثور على مخبأ أسلحة غربية وقنابل يدوية في قرية بوروفسكوي بلوغانسك

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الوكيل الاخباري- عثرت السلطات في جمهورية لوغانسك الشعبية على مخبأ للأسلحة والقنابل اليدوية أجنبية الصنع، في قرية بوروفسكوي شمال غرب جمهورية لوغانسك الشعبية.

وجاء في بيان نشرته السلطات: "عند فحص أحد المباني السكنية في قرية بوروفسكوي تم العثور على مخبأ يحوي ذخيرة ومصادرتها، قنبلة يدوية من طراز RGD-5 أجنبية الصنع، وقنبلة أمريكية من طراز M-67، وقنبلة يدوية ألمانية من طراز DM-51 وخراطيش نارية عيار 7.62 ملم ".

وأضاف البيان أنه تم العثور أيضا على مدفع رشاش مع قاذفة قنابل يدوية وكتب ذات توجه متطرف. كما تم العثور على سيارة كانت مملوكة سابقا لجنود أوكرانيين وفقا للوحة التسجيل.

ولفت البيان إلى أن هذا يثبت أن المسلحين تمركزوا وتحصنوا في منازل المدنيين وعرضوا حياتهم للخطر.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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