الخميس 18-05-2023
الوكيل الاخباري

عميد كلية الطب في الأردنية يمنع إعطاء محاضرات "أون لاين" في أيام العطل الرسمية

شكاوى من تعطل تطبيق الأراضي ومطالب بإصلاح الخلل

الأردن يدين اقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست المسجد الأقصى

ديب: لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب.. والمعدن الأصفر هو الملاذ الآمن لدى المستثمرين

بمخالفة قيمتها 15 ديناراً .. توضيح من السير حول تعليمات تظليل زجاج المركبات

نقيب الألبسة: بضائع عيد الأضحى في الأسواق مطلع حزيران القادم

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الخميس

هام للمواطنين .. اتفاق لتمكين المواطنين من الحصول على تقرير كريف عبر تطبيق سند

الصفدي: لا بد من التحرك بطريقة عملانية لإنهاء الأزمة السورية.

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس

الخميس، 18-05-2023 12:17 م

العراق.. السلطات تحبط عملية تهريب أموال عبر بطاقات "فيزا"

6465ce3042360469fa58c03f


الوكيل الإخباري- قبضت السلطات العراقية على مسافر عراقي وبحوزته 65 بطاقة "فيزا كارت" الدولية، معدة للتهريب في منفذ مطار بغداد الدولي.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، فقد تمكنت مديرية منفذ مطار بغداد الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني وشرطة الكمارك ومن خلال تكثيف إجراءات التفتيش والتدقيق للمسافرين والبضائع، تم القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته بطاقة فيزا كارت الدولية عددها 65 بطاقة مخفية داخل حقيبة تم تعبئتها بمبالغ مالية لغرض تهريب الأموال من العملة الصعبة خارج البلد، عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوي السفر إليها.

وأكدت هيأة المنافذ الحدودية العراقية في بيان، أنه تم تشكيل لجنة وتنظيم محظر ضبط أصولي وإحالة المتهم والبطاقات إلى مركز شرطة مطار بغداد الدولي لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
237970

الخارجية الروسية تعلن عن زيارة بعثة حفظ السلام الإفريقية إلى موسكو

Doc-P-698636-638175984835504434

إيران توجه تحذيرا شديد اللهجة لأفغانستان

6465dcd74236046b89003db5

موقع أمريكي يكشف عن"مغناطيس" الصواريخ الروسية في أوكرانيا

6465d53f42360462c32aeb78

وسائل إعلام: خلافات بين دول الـ G7 بسبب الصين

image (20)

بايدن يصل اليابان لحضور "قمة السبع"

6465cd124c59b726b10ed4b9

قيادة القوات الأوكرانية تمنع الضباط من زيارة الخطوط الأمامية بالجبهة

أخبار متعلقة
علم العراق

العراق يعلن إجلاء جميع مواطنيه من السودان

0182C815-77F7-4165-8659-1267F593C564

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب وبومبيو وماكنزي في قضية اغتيال سليماني

6458a5394c59b741ad3dafef

العراق.. الحكم بالسجن 10 سنوات لحراس سجن أدخلوا هواتف لعناصر من "داعش"

644cc7754c59b75cd9300b20

مغلق منذ عام 2003.. السوداني يفتتح شارع مطار بغداد الدولي