السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

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السبت، 23-03-2024 11:13 ص

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

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الوكيل الاخباري- قُتِل أكثر من 62 شخصا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليّته عن الهجوم.

وأكّد الأمن الروسي أنّه "يبحث" عن المهاجمين؛ فيما قالت لجنة التحقيق إنه "جارٍ فحص جثث المتوفّين. ثبُت مؤقتا أنّ الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلا.

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وأن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسيّة. هذا وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في الهجوم.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها حذرت روسيا في مارس من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

 




 

 


 

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