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الأربعاء، 20-03-2024 10:56 ص

العراق.. فيضانات جارفة في دهوك-فيديو

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الوكيل الاخباري- أظهرت فيديوهات حجم الأضرار التي سببتها موجة من الفيضانات والأمطار الغزيرة في مدينة دهوك شمال العراق.

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ووثقت لقطات مصورة سيارات تجرفها المياه، فضلا عن أضرار لحقت بعدد من المنازل والبيوت.

ووفق إحصائيات مديرية الدفاع المدني في دهوك، "خلفت الفيضانات أضرار مادية كبيرة إذ غمرت المياه عشرات المنازل وجرفت عشرات السيارات".

ولفتت وسائل إعلام عراقية إلى أن الفيضانات اجتاحت مركز وأطراف المدينة، مشيرة إلى أن "دهوك تعرضت لموجة شديدة من الأمطار أمس الثلاثاء ما تسببت بتشكل السيول".

 

 




 

 


 

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