العراق والبحرين يبحثان إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما

الوكيل الإخباري- بحث العراق والبحرين مسألة إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما، إلى جانب مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن القائم بالأعمال المؤقت لجمهورية العراق في المنامة الوزير المفوض مؤيد عمر كوبرلي التقى مع وزير المواصلات والإتصالات البحريني محمد بن ثامر الكعبي، في مقر الوزارة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق لتقوية أواصر التعاون في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما قضايا المواصلات وإعادة فتح خط الطيران المباشر بين البلدين وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



كما تمت مناقشة عدد من المبادرات الداعمة لتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومستجدات المشاريع المتعلقة بالربط العراقي-الخليجي، إضافة إلى بحث آليات التعاون المشترك وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية.

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روسيا اليوم