الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

الأردن يعزي إفريقيا بضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود

الإثنين، 26-12-2022 12:41 م

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

63a9682d4c59b73ad2337db2


الوكيل الاخباري- كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية أن تحطم الطائرة الهجومية الكورية صباح اليوم الأحد، كان مرتبطا بسرب طائرات مسيرة تابعة لكوريا شمالية.

اضافة اعلان

 

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن هيئة الأركان أنه "نتيجة للقيام برد مناسب، وقع حادث، وتمثل في تحطم طائرة هجومية خفيفة من السرب الثامن لسلاح الجو في البلاد ... ونجا الطيران بعد استخدامهما مقاعد القذف، ولم يسجل أي ضرر".

وأوضح الجيش أن هذا الحادث وقع "استعدادا للدعم التكتيكي ضد طائرات كورية شمالية بدون طيار".

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية كورية جنوبية إن الحادث وقع في الوقت الذي كانت تستعد فيه قوات كورية جنوبية لتوفير دعم تقني والتصدي للطائرات المسيرة الشمالية.

وقالت وكالة "يونهاب" في وقت لاحق إن الجيش أمر بتعليق مؤقت للطيران المدني في مطاري إنشيون وجيبمو.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2022-12-26T123038.450

رئيس وزراء اليابان يلوح بإقالة وزير جديد قبل نهاية العام

63a9592c42360468b3783137

كوريا الجنوبية تستنفر بعد عبور سرب من المسيرات الشمالية حدودها

image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

63a940ba4c59b742d21ac845

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تكثف الغارات والعمليات ضد داعش في سوريا

image - 2022-12-26T103306.313

أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

63a942484236043d0b78f4a9

كوريا الجنوبية.. تحطم مقاتلة ونجاة الطيارين

أخبار متعلقة
image - 2022-12-19T084118.321

إصابات خطرة على متن طائرة أمريكية بسبب اضطرابات الجو

6392016f42360424d3229d5b

الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات المفروضة على صناعة الفضاء الروسية

638ada594c59b7210a6b01c8

الجزائر تعتزم زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى روسيا

6383235d4236042b14285024

أردوغان يعلن قرب تصنيع تركيا لمسيرات "بيرقدار كيزيلما" القتالية

638310814c59b712170730aa

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا