القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الوكيل الاخباري- كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية أن تحطم الطائرة الهجومية الكورية صباح اليوم الأحد، كان مرتبطا بسرب طائرات مسيرة تابعة لكوريا شمالية.

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وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية نقلا عن هيئة الأركان أنه "نتيجة للقيام برد مناسب، وقع حادث، وتمثل في تحطم طائرة هجومية خفيفة من السرب الثامن لسلاح الجو في البلاد ... ونجا الطيران بعد استخدامهما مقاعد القذف، ولم يسجل أي ضرر".



وأوضح الجيش أن هذا الحادث وقع "استعدادا للدعم التكتيكي ضد طائرات كورية شمالية بدون طيار".



وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية كورية جنوبية إن الحادث وقع في الوقت الذي كانت تستعد فيه قوات كورية جنوبية لتوفير دعم تقني والتصدي للطائرات المسيرة الشمالية.



وقالت وكالة "يونهاب" في وقت لاحق إن الجيش أمر بتعليق مؤقت للطيران المدني في مطاري إنشيون وجيبمو.

روسيا اليوم