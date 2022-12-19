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الإثنين، 19-12-2022 08:41 ص

إصابات خطرة على متن طائرة أمريكية بسبب اضطرابات الجو

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الوكيل الإخباري - أصيب نحو 36 شخصاً بجروح، بينهم 11 في حالة خطرة، عندما تعرضت طائرة تابعة لشركة خطوط هاواي الجوية الأمريكية لاضطرابات جوية شديدة أمس الأحد، أثناء توجهها إلى هونولولو، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة هونولولو ستار أدفيرتايزر إن فرق الطوارئ عالجت 36 شخصاً، وجرى نقل 11 إلى مستشفيات بالمنطقة نظراً إلى خطورة حالتهم.

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وأضافت الصحيفة أن تسعة آخرين في حالة مستقرة، وتتراوح إصاباتهم بين إصابات خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وفقدان للوعي.


وأوضحت شركة الطيران، في بيان على "تويتر"، أن "الرحلة إتش إيه 35 التي كانت متجهة من فينيكس إلى هونولولو واجهت اضطرابات جوية شديدة، وهبطت بأمان في هونولولو الساعة 10:50 من صباح أمس الأحد".


وأضافت: "تم توفير الرعاية الطبية للعديد من الركاب وأفراد الطاقم في المطار للإصابات الطفيفة بينما تم نقل البعض بسرعة إلى المستشفيات لمزيد من الرعاية".


وذكر متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة ستار أدفيرتايزر أن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه330، كانت تُقل 278 راكباً و10 من أفراد الطاقم عندما واجهت اضطرابات جوية شديدة لدى اقترابها من الجزر.

 

 

 




 

 


 

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