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الإثنين، 11-03-2024 01:36 م

القوات المسلحة البيلاروسية تبدأ اختبارا شاملا للاستعداد القتالي

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الوكيل الاخباري- أفاد المكتب الصحفي بوزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان له اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة تشهد عملية تفتيش للاستعداد القتالي للتشكيلات والوحدات العسكرية في الجيش البيلاروسي.

وجاء في البيان: "تتسم عملية التفتيش بطابع الاختبار الشامل. وسيتعين على العسكريين الانتقال إلى مناطق محددة والانتشار فيها وإجراء سلسلة من التدريبات والتمارين العسكرية، بما في ذلك الرمي بالذخيرة الحية".

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ووفقا للبيان، سيتم خلال عملية التفتيش مراقبة حركة المعدات العسكرية، وقد يتم خلال ذلك فرض قيود مؤقتة على حركة النقل المدني على الطرق والمناطق العامة.

في وقت سابق، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه إذا استمر الغرب في مساعدة أوكرانيا، كما يفعل الآن، فإن أيام استمرار هذه الدولة ستصبح معدودة، والجيش الأوكراني يدرك ذلك جيدا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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