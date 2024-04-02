القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.



وقالت القيادة عبر منصة "إكس": في يوم 1 أبريل وفي الساعة 9 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

اضافة اعلان



وأضافت: شكل الزورق المسير تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".



وتابعت: يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

RT

