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الثلاثاء، 02-04-2024 09:26 ص

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.

وقالت القيادة عبر منصة "إكس": في يوم 1 أبريل وفي الساعة 9 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران ضمن إجراء للدفاع عن النفس".

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وأضافت: شكل الزورق المسير تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة". 


وتابعت: يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

 

RT

 




 

 


 

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