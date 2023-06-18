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الأحد، 18-06-2023 11:43 ص

الكرملين: العملية العسكرية الروسية تتحول إلى حرب مع الغرب

image - 2023-06-18T140736.191


الوكيل الإخباري - قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة «آر تي» الروسية، في تعليق على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، إن العملية العسكرية الخاصة الروسية بدأت للدفاع عن منطقة دونباس، والآن تحولت فعلياً إلى حرب مع الغرب بأسره.

وأضاف بيسكوف: «في الواقع، تم شن العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف، لضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح، والآن هي عمليا حرب بين موسكو والغرب بأسره»، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

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وفي إشارة إلى تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إقامة طوق وقائي على أراضي أوكرانيا إذا استمر قصف المناطق الروسية، قال بيسكوف إنه مع توسع نطاق الأسلحة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا، ستتسع المنطقة العازلة أي المسافة التي سيتعين علينا إبعاد الأوكرانيين عن أراضينا.

 

البيان

 




 

 


 

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