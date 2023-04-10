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الإثنين، 10-04-2023 02:38 م

الكرملين: لا نستبعد احتمال التجسس الأمريكي على زيلينسكي

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الوكيل الإخباري- صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لا يمكن استبعاد احتمال التجسس الأمريكي على الرئيس الأوكراني زيلينسكي لأن واشنطن تتجسس على زعماء الدول الأخرى منذ وقت بعيد.

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وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: "الواقع أن الولايات المتحدة تتجسس على زعماء الدول المختلفة وخاصة العواصم الأوروبية منذ وقت بعيد أصبح معروفا أكثر من مرة... لذلك لا يمكن استبعاده".

وكتبت وسائل الإعلام الدولية، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريب الوثائق السرية المتعلقة بوضع القوات الأوكرانية وخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لتعزيزها. وردا على سؤال صحفي حول هذه التسريبات قال بيسكوف في الأسبوع الماضي إن روسيا لا تشك في أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الأوكراني. في الوقت ذاته أعلنت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة لا تستبعد أن الوثائق المنتشرة على الإنترنت قد تكون مزيفة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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