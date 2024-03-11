الكرملين يعلق على تقارير حول احتمال شن ضربة نووية روسية على أوكرانيا

الوكيل الاخباري- وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف التقارير التي زعمت أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، بأنها مجرد "تكهنات" في وسائل الإعلام الغربية لا تستحق التعليق.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين ردا على طلب للتعليق على تقارير حول احتمال توجيه روسيا ضربة نووية لأوكرانيا في العام 2022: "هذا ضرب من التكهنات التي تنشر في الصحف المختلفة. لا أعتقد أنه يحتاج إلى أي تعليق".



وفي وقت سابق، أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الرئاسية الأميركية، أن سلطات البلاد في نهاية عام 2022، بناء على نصيحة من أجهزة المخابرات الغربية، استعدت بعناية لتهديد موسكو باستخدام الأسلحة النووية.



ومع ذلك، أكدت القناة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية نفسها لم تعثر على معلومات استخباراتية موثوقة تشير إلى أن روسيا تتخذ خطوات لحشد القوات النووية لشن مثل هذا الهجوم.

روسيا اليوم