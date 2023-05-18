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الخميس، 18-05-2023 01:55 م

الكرملين يعلق على حظر حسابات البعثة الدبلوماسية لفنلندا

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الوكيل الإخباري - علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على حظر الحسابات المصرفية للبعثة الدبلوماسية لفنلندا في روسيا ومذكرة هلسنكي.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، ردا على تجميد حسابات البعثة الفنلندية في روسيا منذ نهاية أبريل، حيث تابع: "إن روسيا لا ترد إلا على الوضع الذي تسبب فيه عدد من دول العالم، وتلك ليست مبادرة من الجانب الروسي، وإنما خلق الوضع سلطات عدد من دول الغرب الجماعي ومن بينهم، للأسف، فنلندا. وسوف نرد على المذكرة بأن المعاملة بالمثل والرد المناسب على الخطوات غير الودية سيستمران في علاقاتنا".


وكانت وزارة الخارجية الفنلندية قد أعلنت في وقت سابق عن حظر الحسابات المصرفية للبعثات الدبلوماسية الفنلندية في روسيا منذ نهاية أبريل.


يأتي ذلك ردا على تجميد هيئة تحصيل الديون الفنلندية في بنك "نورديا" الفنلندي حسابات المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي. وقد ذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "نوفوستي"، أن السفارة الروسية في فنلندا على اتصال بالسلطات الفنلندية وتعمل على الطرق الممكنة لضمان عمل المركز في هلسنكي.


وقد أفاد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بأن فنلندا تلقت معلومات حول تجميد الحسابات في 27 أبريل، وتم إرسال مذكرة إلى روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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