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الخميس، 15-12-2022 01:09 م

الكرملين يعلق على شائعات استقالة لافروف

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الوكيل الاخباري- علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الشائعات المتعلقة بتغيير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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ووصف بيسكوف هذه المنشورات على قنوات "تليغرام" بأنها شائعات مغرضة، ونصح بالتعامل معها وفقا لذلك، حيث قال: "سأجيب الإجابة التقليدية كما أفعل كل مرة: تعاملوا مع هذه الشائعات بما يناسبها كشائعات".

وكانت بعض المنشورات قد أفادت باستقالة محتملة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبدأت في مناقشة المرشحين المحتملين لهذا المنصب، حيث طرحت أسماء مدير المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين وزعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي ليونيد سلوتسكي ونائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين والمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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