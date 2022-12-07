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الأربعاء، 07-12-2022 02:29 م

الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية الانقلاب

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الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اعتقال المشتبه في قيامهم بالتحضير لانقلاب في ألمانيا مشكلة داخلية لا شأن لروسيا بها.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف حيث تابع: "هذه مشكلة داخلية في ألمانيا، وهم أنفسهم يصرحون بأنه لا يمكن الحديث عن أي تدخل روسي، وليس لدينا ما نقوله بهذا الشأن".

وكانت وكالات إنفاذ القانون الألمانية قد أجرت عمليات تفتيش واعتقالات واسعة النطاق في وقت سابق اليوم فيما سمي بـ "تحضير لانقلاب" يشتبه في تورط أنصار مجموعة يمينية راديكالية التآمر بشأنه. وقد تم اعتقال 25 شخصا، ويجري اتخاذ إجراءات عملية ضد 27 آخرين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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