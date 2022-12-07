الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

الضمان يوضح حول الشمول بأكثر من اشتراك في حال العمل بمنشأتين

تطوير مناهج لعدد من الصفوف المدرسية للعام الدراسي القادم

هيئة الأسرى: حالة الأسير ناصر أبو حميد الصحية خطيرة جداً

الأمن: القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات في عدة مناطق من المملكة

البنك الدولي: رغبة بدعم موازنة الأردن بـ 700 إلى 900 مليون دولار العام المقبل

عشرات المنشآت والشركات بدأت بالربط الإلكتروني على نظام الفوترة

الخشمان: اجتماع حكومي مع نقابة الباصات غداً

بلدية الجفر: الإنتهاء من أعمال تعبيد الشارع الرئيسي الخميس

الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية وأمريكية لحماية حل الدولتين

الأربعاء، 07-12-2022 02:33 م

بيسكوف: ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية صدامية للغاية

6390758f4c59b718b3557c28


الوكيل الاخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ميزانية الدفاع المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل طابع المواجهة الشديدة ضد روسيا.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع بأن هذه الوثيقة "صدامية للغاية" فيما يتعلق بروسيا على نحو غير مسبوق، "وهو أمر محفوف بعواقب خطيرة جدا وطويلة الأجل لمزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"، تعليقا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، التي تنص على أن واشنطن تعتزم السعي لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد قال في وقت سابق اليوم، تعليقا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، إن محاولات استبعاد روسيا من مجموعة العشرين محكوم عليها بالفشل، مشيرا على أن خط الغرب يهدف الآن إلى عزل روسيا، وهي محاولات فشلت فعليا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
639072624c59b715a202a393

الكرملين يعلق على اعتقالات ألمانيا في قضية الانقلاب

639065234c59b7143a3b628b

وزير الخارجية التركي يعلن عن زيارة وفد روسي

_124788728_dd7c417c-8a8f-492c-8501-3745e9e5c609

فرنسا: سنجتاز الشتاء دون قطع للكهرباء

63904d254c59b73e9875a060

كوليبا يشكو من الحلفاء الذين لا يسمحون لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو

11202224201750182766925

بوتين يمنح عضو برلمان دونيتسك وسام الشجاعة بعد وفاتها

image - 2022-12-07T104941.720

الرئيس الصيني يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية

أخبار متعلقة
633ae15e4c59b7321d587fab-800x549

لافروف: محاولات احتواء روسيا محفوفة بمخاطر الصدام النووي

638ae2e74236047569330523

ماكرون يختتم زيارته للولايات المتحدة في مدينة اشترتها واشنطن من باريس

بايدن4

شاهد.. ردة فعل بايدن بعد فوز أمريكا على إيران في كأس العالم

6385d89b4236042ce93aadba

الكرملين يعلق على كلمات الرئيس الألماني بشأن وقف إطلاق النار

6385a62c4c59b75f68573d1c

بوتين وتوكاييف يناقشان إنشاء اتحاد غاز ثلاثي

AFP_32PL69B

الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس