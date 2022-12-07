بيسكوف: ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية صدامية للغاية

الوكيل الاخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ميزانية الدفاع المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية تحمل طابع المواجهة الشديدة ضد روسيا.

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جاء ذلك في إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع بأن هذه الوثيقة "صدامية للغاية" فيما يتعلق بروسيا على نحو غير مسبوق، "وهو أمر محفوف بعواقب خطيرة جدا وطويلة الأجل لمزيد من زعزعة استقرار الوضع في القارة الأوروبية"، تعليقا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، التي تنص على أن واشنطن تعتزم السعي لاستبعاد روسيا من عدد من المنظمات الدولية.



وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قد قال في وقت سابق اليوم، تعليقا على مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية، إن محاولات استبعاد روسيا من مجموعة العشرين محكوم عليها بالفشل، مشيرا على أن خط الغرب يهدف الآن إلى عزل روسيا، وهي محاولات فشلت فعليا.

روسيا اليوم