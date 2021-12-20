الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

الوكيل الاخباري - كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في واقعة ضبط مصنع أجبان من طلاء الجدران، أن اسم المنتج الصادر عن المصنع يحمل اسم "جميد منسف بلدي".



ووفق مصدر قضائي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن العاملين الذين تم ضبطهم بالمصنع في قرية "سماليج" بمحافظة المنوفية، شمالي القاهرة، اعترفوا بأن المنتجات المغشوشة كانت تباع للخارج، من خلال تهريبها عبر ليبيا إلى عدة دول عربية.



وذكر المصدر المصري، أن مصنع الأجبان المغشوشة تمكن من تحقيق مكاسب مالية قدرها 5 ملايين جنيه، في آخر صفقة له.



وأظهرت التحقيقات، أن صاحب المصنع هارب، ولم يكن من بين من اعتقلوا مؤخرا، فيما أمرت النيابة بتسريع البحث عنه وضبطه، على خلفية الضلوع في "الفضيحة الغذائية".



ومن خلال فحص المحجوزات، تبين ضبط 40 ألفا و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 14 طنا و5 أكياس من معجون الجدران، إضافة إلى 198 كيس جبن بإجمالي 10 أطنان.



وشملت المحجوزات "10 براميل من جبن دون بيانات، و10 آلاف مطبوع يستخدم في تغليف المنتج النهائي، وطنين من ملح منتهي الصلاحية، و 370 كرتونة من جبن غير صالح، فضلا عن أدوات غير نظيفة ولبن ماعز متعفن".

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