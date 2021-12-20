الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

وزارة الشباب تطلع على تجربة ديوان الخدمة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

اتفاقية لتطوير مشروع سياحي جديد في البحر الميت التنموية

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل المدارس يوم الثلاثاء لمدراء التربية

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الصيادلة

الإثنين، 20-12-2021 04:04 م

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

w


الوكيل الاخباري - كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية في واقعة ضبط مصنع أجبان من طلاء الجدران، أن اسم المنتج الصادر عن المصنع يحمل اسم "جميد منسف بلدي".
 
ووفق مصدر قضائي تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن العاملين الذين تم ضبطهم بالمصنع في قرية "سماليج" بمحافظة المنوفية، شمالي القاهرة، اعترفوا بأن المنتجات المغشوشة كانت تباع للخارج، من خلال تهريبها عبر ليبيا إلى عدة دول عربية.

وذكر المصدر المصري، أن مصنع الأجبان المغشوشة تمكن من تحقيق مكاسب مالية قدرها 5 ملايين جنيه، في آخر صفقة له.

وأظهرت التحقيقات، أن صاحب المصنع هارب، ولم يكن من بين من اعتقلوا مؤخرا، فيما أمرت النيابة بتسريع البحث عنه وضبطه، على خلفية الضلوع في "الفضيحة الغذائية".

ومن خلال فحص المحجوزات، تبين ضبط 40 ألفا و500 قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي 14 طنا و5 أكياس من معجون الجدران، إضافة إلى 198 كيس جبن بإجمالي 10 أطنان.

وشملت المحجوزات "10 براميل من جبن دون بيانات، و10 آلاف مطبوع يستخدم في تغليف المنتج النهائي، وطنين من ملح منتهي الصلاحية، و 370 كرتونة من جبن غير صالح، فضلا عن أدوات غير نظيفة ولبن ماعز متعفن".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61c05d364c59b7153c6e1d94

السودان .. مقتل شخص بالرصاص في احتجاجات أمس

istockphoto-958053962-612x612

مصر تفرض رسوم مالية جديدة على مواطنيها

_97653143_1

رئيس جنوب إفريقيا يعود لعمله بعد تعافيه من كورونا

269622895_2313846732155987_5541172993646356294_n

الثلوج تكسو الشوارع في الاسكندرية -فيديو وصور

شتاء-خليج

الانقلاب الشتوي غدا في السعودية

ba6f468e-69a4-42d2-91df-1437b7eab84e_16x9_1200x676

الإمارات ترفع الرقابة عن الأفلام