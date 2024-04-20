السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

صحة غزة: 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين

علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

كتيبة طولكرم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

السبت، 20-04-2024 09:41 ص

الكونغرس الأمريكي يوافق على تمديد برنامج التنصت على مواطني دول أخرى

66235d934236045624062c21


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمديد صلاحية برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات الإلكترونية لمواطني دول أخرى يشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية.

اضافة اعلان


حصل مشروع القانون الذي ينص على تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الدول الأجنبية على 60 صوتا من المشرعين في مجلس الشيوخ مع معارضة 34 عضوا.

وتمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلس الشيوخ في الكونغرس وسيتم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن انتهت مدة البرنامج في 20 أبريل، وينص مشروع القانون على تمديده حتى عام 2026.


في وقت سابق، صرح مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض أنه يدعم تمديد المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وتعتقد الإدارة الأمريكية أنه إذا لم يتم تمديد البرنامج فإن السلطات الأمريكية ستفقد الأداة لتحديد التهديدات لأمن البلاد.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
617992

اشتباكات في ميانمار وفرار مدنيين إلى تايلاند

66238db04236044f1d73f514

لجنة التحقيق الروسية تعمل على تحديد هوية جميع المتورطين في مقتل مراسل إزفستيا العسكري

Turkey Egypt

فيدان: زيارة السيسي لتركيا ضمن جدول أعمالنا

66237c7742360409c62edcfb

العراق حول انفجار بابل: المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود طيران في أجواء المنطقة

618011

مسيرة أوكرانية تتسبب بحريق في مستودع للوقود غرب روسيا

_118911110_algeriaelex

انتخابات الجزائر.. 7 أحزاب تعلن "مرشحا توافقيا" للرئاسة

أخبار متعلقة
6620b21d4c59b73eed688fd4

"واشنطن بوست": عسكري أمريكي يطلب من الكونغرس المساعدة في الانسحاب من النيجر

660d499b42360453653491e0

عضو بالكونغرس: أوكرانيا لن تعيد الأموال الأمريكية

6608263d42360440f14820a4

القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

66082b774c59b705db51c55b

إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

WhatsApp Image 2024-03-30 at 5.46.09 PM

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن إثر استهداف قوات اليونيفيل

1711258692151

البيت الأبيض : بايدن يوقع قانون الموازنة لتفادي شلل حكومي