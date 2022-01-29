الكويت تصدر قرارا هاما للوافدين

الوكيل الإخباري-قررت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ، السماح بتجديد أو تحويل أذونات العمل للوافدين ممن بلغوا الستين فما فوق من حملة شهادة الثانوية العامة وما دون وفق ما نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية.



ونص القرار على أنه يسمح لهذه الفئة بتجديد أذون العمل مع استيفاء رسم بقيمة 250 دينار كويتي ، إضافة إلى وثيقة للتأمين غير قابلة للإلغاء من قبل إحدى شركات التأمين المدرجة في البورصة.



واستثنى القرار من الشرطين:

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- أزواج وابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

- الفلسطينيون من حملة الوثائق.



صحيفة الرأي الكويتية

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