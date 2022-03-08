الكويت.. 10 نواب يتقدمون بطلب لسحب الثقة من وزير الأشغال

الوكيل الإخباري-قدم 10 نواب في البرلمان الكويتي، الثلاثاء، طلبا لطرح الثقة عن وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

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ووفق وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة عن الوزير الموسى.



وقال الغانم، في تصريحات صحفية، إن "التصويت على طلب طرح الثقة سيكون في جلسة خاصة، يوم الأربعاء الموافق 16 مارس/ آذار الجاري".



وأوضح أن النواب الموقعين على الطلب هم: "مهند الساير، ومرزوق الخليفة، وصالح المطيري، وخالد المونس، وبدر الملا، ومهلهل المضف، وحسن جوهر، وفارس العتيبي، وشعيب المويزري، والصيفي الصيفي".



وجاء طلب طرح الثقة عقب مناقشة المجلس استجوابا للوزير، قدمه النائب عبد الله المضف، في 16 فبراير/ شباط الماضي، تضمن اتهامات بـ" التهاون في محاربة الفساد، والتخاذل مع التعامل مع التقارير الرقابية، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية".



ونفى الوزير أثناء الاستجواب تلك الاتهامات، مؤكدا أنه "لم يتهاون في محاربة الفساد، ويتعامل مع التقارير الرقابية بما يقره القانون"، بحسب إعلام محلي كويتي.



ووفق لائحة مجلس الأمة، "يأتي طرح الثقة بناء على رغبة الوزير أو 10 نواب، وتكون الموافقة بالأغلبية، وحال إجراء ذلك يتم تقديم الاستقالة فورا".

ويتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس (عددهم 50)، فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة".

الاناضول

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