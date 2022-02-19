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السبت، 19-02-2022 07:31 ص

المحطة الفضائية الدولية تعدل مدارها مرة أخرى هذا الشهر

محطة فضائية


الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع لتعديل آخر قبل نهاية فبراير الجاري.

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وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "من المخطط أن يتم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية في 26 فبراير الجاري، الهدف من تعديل المدار هو خلق الظروف الملائمة لالتحام مركبة Soyuz MS-21 الروسية بالمحطة والتحضير لعملية انفصال مركبة Soyuz MS-1 عنها.


وأضاف البيان "في اليوم المذكور، وفي تمام الساعة 4:37 بتوقيت موسكو، ستبدأ محركات مركبة Progress MS- 18 الملتحمة بالمحطة بالعمل لتساهم في دفع المحطة في الفضاء لتعديل المدار، من المخطط أن تعمل المحركات لمدة 372.5 ثا ليزداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 1.1 كلم"

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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