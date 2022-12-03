السبت 03-12-2022
الوكيل الاخباري

العراق يورد للأردن 10 آلاف برميل يوميًا بسعر 75.67 دولار

ارتفاع أسعار السكر عالمياً

دعوات لمضاعفة إنتاج الأردن من القمح

الجازي: لا مخالفات تستوجب إرسالها لمكافحة الفساد او القضاء في أيلول

قرار مرتقب حول حبس المدين في الأردن

الأمن: القبض على مجموعة امتهن أفرادها الاحتيال بالسحر والشعوذة

البلقاء التطبيقية تنعى الدكتور فيصل الغثيان

البيئة: لا مخالفات بحق معاصر الزيتون حول مادة الزيبار

الملك يصل إلى القاهرة

تقرير: الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل ومنقذ كوكب الأرض

السبت، 03-12-2022 12:06 م

المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه

638ac7a842360441cd7ee657


الوكيل الاخباري- أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مجموعة المدافع الروسية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا"، تمكنت من دك وتدمير مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه

ونقل المراسل عن قائد المجموعة المدفعية الروسية قوله: "تم تكليفنا بمهمة تدمير مرابض مدفعية تابعة للعدو. ولتنفيذ ذلك تم تخصيص بطاريتين وتمركز العناصر في مواقع إطلاق النار، وبدأت عملية مراقبة الأهداف بواسطة الدرونات الطائرة".  

اضافة اعلان

 

وأشار الضابط إلى أن المدافع الروسية دخلت في سجال مع مدافع العدو وتمكنت من تدميرها. وأضاف: "اليوم تمكننا من تدمير المدفعية المعادية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
196079

مجلس الأمن الإيراني يحدد عدد قتلى أعمال الشغب الأخيرة

1670066315185

البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيرين بحكومة السوداني

image_processing20221203-291924-vej9x

لقاء قصير يجمع بايدن والأمير وليام في بوسطن

image - 2022-12-03T135800.376

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على سفارة باكستان في كابول

MicrosoftTeams-image (2)

زلزال يهز جاوة الغربية في إندونيسيا

638b007b423604340f47fabc

قائد بحري إيراني: غواصات ثقيلة جدا ستنضم للقوة البحرية الإيرانية قريبا