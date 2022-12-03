المدفعية الروسية تدمر مواقع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مجموعة المدافع الروسية ذاتية الحركة من طراز "أكاتسيا"، تمكنت من دك وتدمير مواقع مدفعية لمسلحين أوكرانيين على الجبهة في اتجاه زابوروجيه



ونقل المراسل عن قائد المجموعة المدفعية الروسية قوله: "تم تكليفنا بمهمة تدمير مرابض مدفعية تابعة للعدو. ولتنفيذ ذلك تم تخصيص بطاريتين وتمركز العناصر في مواقع إطلاق النار، وبدأت عملية مراقبة الأهداف بواسطة الدرونات الطائرة".

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وأشار الضابط إلى أن المدافع الروسية دخلت في سجال مع مدافع العدو وتمكنت من تدميرها. وأضاف: "اليوم تمكننا من تدمير المدفعية المعادية".

روسيا اليوم